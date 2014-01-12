Сегодня состоится очередное Народное вече
10:19, 12 января 2014Политика
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Сегодня на Майдане Незалежности в Киеве должно состояться очередное Народное вече
На 12 января запланировано очередное вече
Как сообщает пресс-служба ВО "Батькивщина", первое в новом году вече традиционно начнется в 12.00.
При веча запланированы выступления лидеров оппозиции, общественных деятелей. Планируется, что со сцены будет объявлен план действий Майдана на ближайшее время.
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После митинга состоится концерт с участием Тараса Чубая, Ивана Ганзера, Алексея Мочанова, групп Madheads, «Мандри», «Атмосфера».
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