Госдеп США предостерег граждан от поездок на Олимпиаду в Сочи из-за угрозы террора

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на 9tv.co.il.

Кроме этого, госдеп призвал направляющихся в Сочи рассмотреть вопрос с приобретением частной медицинской страховки, поскольку США не уверены в качестве врачебной помощи, оказываемой в этом российском городе.

Ведомство также попросило соблюдать осторожность в Сочи и представителей ЛГБТ-сообщества в свете российского закона о запрете гей-пропаганды, передает Газета.Ru.

10 января стало известно, что ФБР направит несколько десятков агентов в Россию, чтобы помочь с обеспечением безопасности на зимней Олимпиаде в Сочи. Глава службы Джеймс Коми отметил, что задача обеспечения безопасности на сочинской олимпиаде особенно трудна из-за "близости регионов с нестабильной ситуацией и источников террористической угрозы".

Напомним, по информации МОК, 13 млрд евро, выделенных на организацию Олимпиады в Сочи, были украдены.