Оппозиция потребует наказать "беркутовцев" за ночную драку

Как сообщает пресс-служба партии, об это заявил нардеп Валентин Наливайченко. По его словам, сегодня депутаты планируют со всеми заявлениями обратиться в прокуратуру.

Как сообщал УНИАН, 10 января активисты пикетировали помещение Киево-Святошинского райсуда. К помещению суда также было подтянуто большое количество бойцов спецподразделений милиции.

Во время столкновений, произошедших возле суда, милиция избила двух народных депутатов от ВО «Свобода» – Эдуарда Леонова и Юрия Бублика, а также экс-министра внутренних дел, лидера движения «Третья украинская республика» Юрия Луценко.

Также после столкновений с бойцами спецподразделения “Беркут” возле Киево-Святошинского райсуда были госпитализированы шесть пострадавших активистов.

Кроме того, участники Автомайдана заблокировали три автобуса с бойцами «Беркута» на проспекте Победы возле помещения суда и спустили колеса в автобусах.