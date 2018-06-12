Украинский интерес. Переосмысление Западом, сокращение украинской субъектности и олимпийское беспокойство

Отказ украинского руководства подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС и его поворот в сторону России серьезно уменьшили интерес стран Запада к происходящему в Украине, но события на Майдане вернули эту заинтересованность в нашей стране. Правда, она приобретает самые разнообразные формы, поскольку найти общий язык с украинскими политиками западным непросто. Пока в США неспешно зондируется возможность введения санкций против украинских чиновников, а тамошний Сенат принимает резолюцию в поддержку демократии в Украине, Европейский Союз действует несколько активнее. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что интеграционное предложение ЕС оказалось не слишком привлекательным для Украины, плюс в Брюсселе недооценили важность сохранения Украины в своей сфере влияния для России. Интересно отметить, что на встрече министров иностранных дел Евросоюза в литовском Тракае нашу страну представлял сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества между Украиной и ЕС Петр Порошенко – при этом, на сайте украинского МИД о встрече вообще – ни слова.

В конце января в Украину прибудет дюжина депутатов Европарламента, которые проведут встречи с представителями власти, оппозиции, гражданского общества. У всплеска интереса к Украине на европейском пространстве есть своя подоплека: в мае пройдут выборы в Европарламент, на которых довольно высокий результат могут получить евро-скептики. Подписание Соглашения об ассоциации с Украиной могло бы стать решающими аргументом в свою пользу для Европейской народной партии, сегодня играющей первую скрипку в Старом Свете. Понятно, что интерес к переговорному процессу должен быть взаимным, в Киеве он пока обозначен преимущественно формально.

Зато Николай Азаров предвкушает восстановление промышленной кооперации с Россией, способной, по мнению премьера, принести многомиллиардные прибыли и создать сотни тысяч новых рабочих мест. К сожалению, трудно представить, как стагнирующая экономика Российской Федерации протянет руку украинской. Максимум, на который способен Кремль – путем политического решения о предоставлении коммерческого кредита и урезания цены на газ покупать украинскую лояльность. Удешевление «голубого золота» привело к отказу от его реверсных поставок из Центральной Европы, которые в прошлом году позволили начать выстраивание реальной энергонезависимости. Нежелание переплачивать за поставки газа понятно, интересно другое: не рискнет ли правительство пойти на сворачивание проектов по добыче углеводородов на Черноморском шельфе и не откажется ли оно от сотрудничества с международными гигантами в деле поиска сланцевого газа. Если это произойдет, то можно будет говорить о сокращении украинской субъектности.

Ситуация усугубляется тем, что у Украины не так много времени для поиска правильной линии поведения. Сомневаюсь, что после завершения зимней Олимпиады в Сочи Владимир Путин будет соблюдать правила приличия в отношениях с Киевом. Пока же свое веское слово сказал патриарх Русской православной церкви Кирилл, который в честь Рождества не только признал, что на Майдане происходит революция, но и пригрозил украинцам расколом нации.