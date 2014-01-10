Кожара призывает мир беспристрастно оценивать ситуацию в Украине

Об этом Кожара сказал в ходе встречи с послом США в Украине Джеффри Пайеттом, пишет РИА Новости.

"Обсуждая политическую ситуацию в Украине, министр иностранных дел отметил важность для иностранных партнеров нашего государства оставаться объективными и беспристрастными в оценках внутренних процессов и воздержаться от поддержки противоправных действий", — говорится в сообщении.

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7 января Пайетт написал в Twitter, что Сенат США принял резолюцию о поддержке украинского народа, в которой призвал власть воздержаться от применения силы в отношении митингующих и освободить всех задержанных в ходе демонстраций.

В резолюции также отмечается, что в случае дальнейшего государственного насилия в отношении мирных демонстрантов президент и Конгресс США должны рассмотреть возможность применения целенаправленных санкций в отношении лиц, причастных к насилию.