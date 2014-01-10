В Польше бывшая гражданка Украины может попасть в Европарламент

Об этом сообщил лидер SLD, экс-глава правительства Польши Лешек Миллер в эфире программы Fakty ро Faktach на телеканале TVN24.

"Все указывает на то, что она будет баллотироваться по нашему списку в Лодзи", - сказал он.

"Хочу вас заверить, что госпожа Марчук является очень интересным интеллектуально человеком, с очень интересными мыслями и очень оффенсивным взглядом на польско-украинские отношения", - сказал Миллер.

Марчук, которая с 2006 года возглавляет Общество друзей Украины, на своем официальном сайте называет Польшу своей "второй родиной". "Люблю использовать сравнение, что Польша и Украина для меня как папа и мама - каждого люблю одинаково сильно, хотя немного по-другому. Все самое важное в моей взрослой жизни произошло в Польше", - отмечает она.

*** 42-летняя Марчук родилась в Киеве. В Польшу переехала в начале 90-х годов, сначала танцевала в ночных клубах Гданьска, впоследствии сделала карьеру на телевидении. Вышла замуж за известного польского актера Цезария Пазуру, с которым позже рассталась.

Марчук получила юридическое образование в Варшавском университете и учредила юридическую фирму Anvero. Она является совладельцем и председателем правления компании Sting Communication, которая занимается производством фильмов, сериалов и продвижением массовых мероприятий.

В 2009 году Марчук задержали работники Антикоррупционного бюро Польши по обвинению в том, что она якобы за взятку обещала посодействовать в приватизации одной из компаний в Варшаве. В 2011 году прокуратура закрыла в отношении нее дело из-за нехватки доказательств.

В 2012 году Марчук совместно с Обществом друзей Украины организовала благотворительный футбольный матч звезд из Украины и Польши на Национальном стадионе в Варшаве.

SLD представлена в Европарламенте пятью из 51 депутата от Польши.