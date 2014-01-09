Милиция нашла активиста, который якобы применил силу против работников КГГА

Правоохранители установили личность мужчины, который в столичной мэрии применил силу против работников КГГА.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве.

Как отметили в милиции, 9 января в 9 утра в Шевченковское райуправление ГУМВД Украины в Киеве поступило сообщение от работников КГГА о том, что неизвестный на входе в помещение столичной мэрии брызнул им в лицо из газового баллончика, а одному из них еще и нанес телесное повреждение.

«Двое сотрудников Киевской госадминистрации утром пытались попасть на свои рабочие места, однако им воспрепятствовали общественные активисты. Со слов пострадавших, представители «народной самообороны», которые осуществляют охрану админздания, на входе попросили их предъявить документы. После этого между охранниками и работниками КГГА началась потасовка и словесная перепалка. В результате возникшего конфликта против сотрудников мэрии был применен газовый баллончик. Кроме этого, одного из мужчин ударили по спине», - говорится в сообщении.

В помещение КГГА вызвали правоохранителей, которые опросили свидетелей этого инцидента. На это время нападавший уже сбежал с места происшествия, отметили в ОСО.

Пострадавшим мужчинам была оказана первая медицинская помощь. После чего для дальнейшего медицинского обследования они были направлены в больницу. Предварительно у одного из них диагностированы ожоги кожи лица и слизистой оболочки глаза, говорится в сообщении.

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По данному факту начато уголовное производство по статьей 296 Уголовного кодекса Украины – «Хулиганство».

В ходе проведения первоочередных мероприятий работники уголовного розыска Шевченковского райуправления милиции установили лицо, причастное к совершению данного уголовного правонарушения.

По данным милиции, это житель Киева 1982 года рождения, безработный. По предварительной информации, молодой мужчина находится на психиатрическом учете.

«От предоставления каких-либо объяснений без присутствия адвоката он отказался. Кроме этого, объяснил правоохранителям, что он сам не против рассказать, что произошло утром, но не может - «такие инструкции». На остальные вопросы об инструкциях и обстоятельствах происшествия мужчина не ответил», - говорится в сообщении.

Расследование всех обстоятельств происшествия проводит Шевченковское РУ ГУМВД Украины в городе Киеве.