По делу украинца Шинкаренко власти США арестовали уже 560 человек

Американская прокуратура в понедельник предъявила обвинения в распространении детской порнографии гражданину Украины Максиму Шинкаренко, которого обвинители называют крупнейшим дельцом подобного рода, когда-либо попадавшим на скамью подсудимых в США, со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс передает РИА Новости

По данным агентства, 33-летний житель Харькова был арестован в Таиланде еще в 2009 году, но экстрадирован в США только в минувшее воскресенье.

По данным документов, предоставленных суду, который проходит в штате Нью-Джерси, обвиняемый с 2003 по 2008 год руководил сетью сайтов с красноречивыми названиями - Illegal.CP, The Sick Child Room, Hottest Childporn Garden и Pedo Heaven. Среди ближайших сообщников Шинкаренко обвинители называют еще двух граждан Украины и одного россиянина.

В рамках следствия по делу использования принадлежащих Шинкаренко интернет-ресурсов власти США арестовали уже 560 человек.

"Согласно обвинению, Максим Шинкаренко наживался на отвратительном насилии над тысячами невинных детей, продавая доступ к их страданиям на своих сайтах", - заявил в суде федеральный прокурор Пол Фишман.

Всего Шинкаренко предъявлены 32 пункта обвинения, связанные с распространением детской порнографии, что грозит гражданину Украины пожизненным заключением.