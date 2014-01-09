Евромайдан ночью готовился к штурму, но информация о водометах не подтвердилась

07:31, 09 января 2014
Политика
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В ночь на четверг появились слухи о большой вероятности разгона Майдана, появлении водометов, автобусов с "Беркутом" в полном боевом снаряжении.

Ночью на Майдане готовились к штурму / Фото: Instagram

Однако представители Автомайдана оперативно проверили информацию, которая появилась в социальных сетях.

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Оказалось, что в правительственном квартале все спокойно: ни водометов, ни слишком большого количества силовиков не было замечено, сообщает ТСН

Ночью на Майдане произошла мобилизация отрядов самообороны. Было много людей с палками, в касках. Были слухи о 18 водометах на Грушевского, Институтской, Городецкого. Однако корреспондент ЛигиБизнесИнформ обошел все улицы и эта информация не подтвердилась.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что "Беркут" готовится к штурму Киевсовета сегодня ночью. 

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