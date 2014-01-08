Милиция открыла производство по факту пикетирования дома Захарченко

Об этом сообщил начальник пресс-службы областной милиции Николай Жукович.

"Это уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 296 УКУ, то есть хулиганство", - сообщил он.

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При этом пресс-секретарь отметил, что пока подозреваемых в правонарушении нет, потому что оно открыто по факту, передает LB.ua.

Напомним, 26 декабря 2013 года активисты Автомайдана пикетировали загородный дом Захарченко в селе Подгорцы (Киевская область). Во время митинга протестующие наклеивали на забор имения наклейки с лозунгами против министра, а также сделали краской надпись на воротах : "Здесь живет палач!".

5 января 2014 года состоялся еще один пикет у дома Захарченко в Подгорцах, участники которого заклеили ворота этикетками с надписью "Собственность бандитов".