В Раде появился проект постановления о президентских выборах в марте 2014 года

Как сообщается на сайте парламента, автором соответствующего проекта постановления №3851 является народный депутат Александр Бригинец (фракция «Батькивщина»).

В то же время полный текст документа на сайте ВР пока не размещен.

В пресс-службе Бригинца агентству УНИАН сообщили, что автор проекта постановления настаивает, что очередные выборы Президента, «как и предусматривают нормы основного тела Конституции Украины», должны пройти 30 марта 2014 года.

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«Конституция Украины в пункте 4 статьи 103 прямо указывает, что очередные выборы Президента Украины проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий Президента Украины. Инаугурация действующего Президента Украины, В.Ф. Януковича, состоялась 25 февраля 2010 года, соответственно пятый год полномочий Президента Украины В.Ф. Януковича начинается с 26 февраля 2014 года», - подчеркнул Бригинец.

Последнее воскресенье марта в 2014 году, который, соответственно, является пятым годом полномочий Президента Украины Януковича, приходится на 30 марта 2014 года.

«Придерживаясь норм основного тела Конституции Украины, Верховная Рада Украины обязана назначить очередные выборы Президента Украины на 30 марта 2014 года», - пояснил Бригинец.

«Все попытки Януковича не только приписать себе полномочия, изменив Конституцию (на вариант принятый в 1996 году), но и попытка прибавить год полномочий (проведя выборы на шестом году полномочий, а не на пятом, как предусматривает Конституция), я считаю узурпацией власти, за которую все причастные к этому должны быть наказаны», - подытожил Бригинец.

Как сообщалось, предусматривается, что следующие выборы Президента Украины состоятся в конце марта 2015 года.