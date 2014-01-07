Вице-премьер: Греция полностью готова к председательству в ЕС

В дворце "Заппион" будет работать постоянный пресс-центр греческого председательства. Официальная церемония вступления Греции в права председателя ЕС состоится вечером того же дня в афинском "Дворце музыки". Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Венизелос подчеркнул, что историческое здание дворца "Заппион", являющегося украшением Афин и построенного специально к первым современным Олимпийских играм в 1869 году, станет "настоящим эпицентром пятого председательства Греции в Европейском Союзе". "Я рад, потому что "Заппион" выглядит отлично, и технически мы абсолютно готовы к завтрашней церемонии официального открытия председательства Греции в Евросоюзе", - сказал вице-премьер.

По его словам, Греция будет председательствовать "в чрезвычайно важный период для Европы с учетом выборов в Европейский парламент в мае". "Это исключительно важные шесть месяцев для Греции, потому что это будет период реальных изменений, поворота к окончательному выходу из меморандума (с кредиторами о мерах жесткой экономии в обмен на финансовую поддержку) и из кризиса", - сказал вице- премьер.

Венизелос подчеркнул, что "председательство является институциональным обязательством, которые мы должны эффективно выполнять, благодаря огромному опыту, который мы имеем как страна, которая уже четыре раза до этого была председателем ЕС в периоды, когда происходили важные события в жизни Европейского Союза". Замглавы правительства поблагодарил всех работников МИД и других организаций, которые за короткий срок технически переоборудовали дворец "Заппион", а также парламент Греции, подготовивший там за свой счет специальный зал в сотрудничестве с Музеем города Афин и Национальной галереей, в котором демонстрируются различные произведения искусства, в том числе картина Эль Греко "Страсти Христовы".

Венизелос также отметил, что государственные расходы на техническую подготовку дворца "Заппион" к председательству Греции в ЕС были минимальными. "Мы истратили всего 340 тыс евро, и это стало возможным благодаря впечатляющей спонсорской помощи", - подчеркнул вице-премьер.

Афины намерены осуществлять функции председателя ЕС в режиме жесткой экономии, рассчитывая потратить на это не более 50 млн евро. За полгода в Афинах, как ожидается, пройдет 14 совещаний на уровне министров стран ЕС, 35 встреч высокого уровня, 57 заседаний рабочих групп, 33 конгресса, конференции и семинара.

Как сообщал УНИАН, председательство в Европейском Союзе с 1 января на полгода перешло от Литвы к Греции.

Афины намерены сделать приоритетами своего председательства экономическое развитие, борьбу с безработицей и рост занятости населения, укрепление банковского и финансового союза, решение проблем миграции, а также европейскую солидарность.

Греция открыла сайт своего председательства в ЕС – gr2014.eu и аккаунт в Twitter – twitter.com/gr2014eu, а логотипом избрала кораблик под парусом – он будет сопровождать все официальные мероприятия ЕС в первой половине 2014 года, а их запланировано 120, в том числе 14 совещаний на уровне министров.

Греция считает, что ее председательство в ЕС должно символизировать перемены. Власти страны обещают сделать председательство экономным и отказались даже от традиции дарить галстуки с символикой страны-председателя.