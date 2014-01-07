Дочери короля Испании предъявлены обвинения в отмывании денег и налоговых преступлениях

Суд Испании предъявил обвинения дочери короля Хуана Карлоса I инфанте Кристине в незаконной легализации денег и налоговых преступлениях.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на новостное издание EL Mundo, дочь короля обвиняется в махинациях посредством компании Aizoon, совладелицей которой она является. Предположительно, именно в эту фирму институт Noos перечислил более 1 млн евро государственных средств. В руководство института Noos, в свою очередь, входил супруг инфанты Иньяки Урдангарин, который вместе со своим бывшим партнером Диего Торресом проходят в рамках уголовного дела о хищении 5,8 млн евро. Обвинение считает, что Урдангарин и Торрес завышали цены на услуги, которые они предоставляли администрации одного из испанских городов, а средства перечисляли на счета подконтрольных им фирм. В вину им вменяется подлог, мошенничество и хищение государственных средств.

Дело младшей дочери короля состоит из 227 страниц. Перед судом инфанта Кристина должна предстать 8 марта.

За преступления, в которых обвиняется 48-летняя инфанта, уголовный кодекс страны предусматривает до 6 лет лишения свободы и штраф, который может превышать сумму незаконно легализованных денежных средств в 3 раза.