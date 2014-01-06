Экс-премьер Румынии приговорен к 4 годам тюрьмы за коррупцию и шантаж

Об этом сообщает РИА "Новости".

В середине декабря Верховный суд, где слушалось дело Нэстасе, оправдал экс-премьера, однако прокуратура обжаловала это решение.

По данным обвинения, Нэстасе получил около 630 тысяч евро в виде вывезенных из Китая товаров. Также в эту сумму входит неоплаченный ремонт принадлежащей ему недвижимости – глава компании, производившей работы, после этого был назначен на высокий государственный пост. Кроме того, Нэстасе обвиняли в шантаже румынского консула в Гонконге, который в ходе расследования считался главным свидетелем. Супруга экс-премьера Даниэла была приговорена к трем годам тюремного заключения условно за подделку документов.

Таким образом, Нэстасе придется вновь вернуться в тюрьму, откуда он был условно-досрочно освобожден в марте прошлого года.

Нэстасе возглавлял правительство Румынии с 2001 по 2004 год. Расследование дела экс-премьера началось в 2006 году, однако многократно откладывалось в связи с разногласиями по вопросу судебной процедуры. Он был вынужден уйти с постов спикера парламента и главы Социал-демократической партии в 2006 году. Нэстасе — самый высокопоставленный румынский политик, когда-либо в современной истории страны представший перед судом по обвинениям в коррупции.