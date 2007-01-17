Азаров предостерег чиновников с Банковой от ”ненормальных” прогнозов

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ призывает чиновников с Банковой (Секретариат Президента – УНИАН) воздержаться от негативных прогнозов по поводу инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в среду.

«Я не понимаю тех должностных лиц, которые сегодня, не имея на то никаких оснований, прогнозируют высокие темпы инфляции для страны, - сказал Н.АЗАРОВ, - То есть, они создают инфляционные ожидания. Это абсолютно ненормально, по крайней мере, для государственных деятелей».

При этом, министр финансов подчеркнул, что совместными действиями правительства и Национального банка Украины удастся удержать инфляцию по итогам 2007 года на уровне 7,5%.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует, что инфляция в 2007 году составит 11-12%. Ранее первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК заявлял, что Секретариат прогнозирует инфляцию по итогам 2006 года на уровне 12%.

При формировании госбюджета на 2007 год Кабинет министров исходил из прогноза показателя инфляции - 7,5%. Всемирный банк прогнозирует в 2007 году в Украине инфляцию на уровне 10,7%.