Донецкий Евромайдан провел марш в поддержку митингующих в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции с многочисленными государственными флагами Украины и флагами Евросоюза прошли маршем от памятника Тарасу Шевченко по улице им. Артема, затем по проспекту им. Ильича - до Театра кукол.

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Митингующие пришли с плакатами: «Мы - дончане, мы - патриоты», «Где мое покращення?», «Україна єдина», «Янукович! Твое место в Енакиево!», «Нет диктатору Януковичу!».

Также активисты Евромайдана растянули вдоль своих рядов длинные транспаранты с надписями: «Донбасс! Нам гонят порожняк!», «Почув кожного? – Зачем нам глухой президент?».

Люди шли, периодически скандируя: «Бандитам - вон, даешь закон!», «Слава Украине! Героям слава!», «Мы - дончане, мы - патриоты!» и «Банду – геть!».

К участникам шествия присоединялись рядовые граждане, которые приветствуют курс страны, направленный на евроинтеграцию и подписание Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.