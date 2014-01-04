Донецкий Майдан требует прекратить давление на фермеров, поддержавших митингующих в Киеве

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного отделения Всеукраинского объединения «Майдан», именно такое требование было направлено активистами в Главное управление Министерства доходов и сборов Донецкой области.

В сообщении напомнили, что 31 декабря донецкие фермеры, члены Ассоциации фермерского хозяйства Марьинского района, получили постановление об открытии уголовного дела по одному из предприятий, к которому они, по словам налоговиков, имеют отношение.

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По мнению активистов, подобные действия властей говорят о начавшихся в области репрессиях людей, поддерживающих акции протеста.

«Эта ситуация приводит нас к единственному выводу: активисты Евромайдана подвергаются репрессиям… Каждый имеет право на свободное волеизъявление, на свободный выбор. Мы призываем власть не подвергать людей репрессиям», - заявила председатель Донецкой городской организации партии «Удар» Ольга Шейко.

Как сообщал УНИАН, Ассоциация фермерского хозяйства Марьинского района Донецкой области перечислила на нужды Евромайдана 16 тыс грн - все членские взносы, собранные за последний год. Оказание финансовой помощи участникам акции в Киеве фермеры объясняют тем, что они солидарны с требованиями Евромайдана.