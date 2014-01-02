Участников Майдана зовут пикетировать ГАИ

Об этом говорится в заявлении ВО ”Батькивщина», текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«В последние дни сотрудники ГАИ в массовом порядке вызывают на собеседования активистов, которые 29 декабря ездили в Межигорье к резиденции президента Виктора Януковича», - подчеркивается в заявлении.

По теме: В оппозиции заявляют, что ГАИ начала "охоту" на водителей, поддерживающих Майдан

А также утверждается, что «такие действия сотрудников милиции являются прямым давлением на Майдан, попыткой запугать людей, которые не боятся выразить свою гражданскую позицию».

В заявлении говорится и о том, что «сотрудники ГАИ пытаются сорвать обеспечение Майдана и закрыть въезд на него машин с дровами, продуктами питания, теплыми вещами».

«Мы заявляем, что будем отстаивать свои права любыми мирными средствами протеста и поддерживать друг друга. Требуем немедленно прекратить позорную практику давления и запугивания», - заключено в заявлении.