Россия «надорвется» от присоединения Украины к Таможенному союзу – эксперт

«Если почти 50-милионную Украины содержать так, как они (Россия - УНИАН) содержат 80 млн людей, которые почти не работают…, то она (Россия - УНИАН) просто надорвется», - сказал Лановой.

При этом он уточнил, что в Таможенном союзе Украине придется предоставлять дешевые ресурсы. «Таможенный союз – это взять Украину в свои финансовые операции, которые состоят в том, чтобы давать дешевую электроэнергию, газ, сырье, уголь своим производителям», - отметил экономист и подчеркнул, что в Таможенном союзе, по его мнению, Украина не будет никогда.

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В то же время Лановой развеял иллюзии относительно кредита, предоставленного Российской Федерацией. «У нас полностью обескровлена экономика, в банках нет средств, люди не доверяют и не вкладывают средства. НБУ направляет деньги 3-4 банкам – либо приближенным, либо государственным. А те кредитуют строительные проекты, начиная от каких-то участков и заканчивая терминалами, транспортными переходами… Оно как будто надо, но вся страна остается на голодном пайке», - подчеркнул эксперт.

При этом он обратил внимание, что российский кредит очень быстро закончится, и уже в марте Украине потребуется платить новые долговые платежи. При этом неизвестно – даст Россия очередной транш или нет.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина должна вести непрерывный диалог со странами Таможенного союза, чтобы оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию.

Правительство с октября начало отбор соглашений Таможенного союза, к которым Украина могла бы присоединиться. В общей сложности Украина может присоединиться к порядка 70 документам. Таможенный союз заработал с января 2010 года. В настоящее время в него входят Россия, Беларусь и Казахстан. В ТС приглашались Киргизия, Украина и Таджикистан

17 декабря в Москве в ходе заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

19 декабря Кабинет министров Украины в рамках выполнения соглашений с Российской Федерацией о предоставлении Украине финансового ресурса в объеме 15 млрд долл. в обмен на украинские суверенные евробонды одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долл. и ставкой доходности 5%.

Украина получила первый транш в размере 3 млрд долл. в рамках предоставляемого Россией кредита на сумму 15 млрд долл. 24 декабря. По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, эти средства правительство направит на социальные выплаты.