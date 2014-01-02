Пять раненых во время терактов в Волгограде - в крайне тяжелом состоянии

В медицинских организациях Волгограда находятся 44 пострадавших (в том числе 4 человека – в крайне тяжелом состоянии, 11 человек - в тяжелом состоянии, 14 человек - в средней степени тяжести, в удовлетворительном состоянии – 15 человек), сообщает российский Минздрав.

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Для оказания медицинской помощи в Москву было эвакуировано 18 пострадавших. Таким образом, в медицинских организациях Минздрава России, ФМБА России, РАМН, клиниках г. Москвы находятся 18 человек (из них 1 человек - в крайне тяжелом состоянии, 7 человек - в тяжелом состоянии, 9 человек - в состоянии средней степени тяжести, 1 человек - в удовлетворительном состоянии).

Состояние двух девочек, доставленных 1 января спецбортом из Волгограда и госпитализированых в Российскую детскую клиническую больницу, характеризуется как тяжелое стабильное. Сразу же после доставки детей и госпитализации в РДКБ были выполнены необходимые обследования, проводится симптоматическая терапия.

Планируется медико-санитарная эвакуация из Волгограда в Москву еще нескольких пострадавших для оказания медицинской помощи в медицинских организациях Минздрава России.