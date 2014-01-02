В рамках антитеррористической операции в Волгограде задержаны более 700 человек

По данным Министерства внутренних дел России, задержание провели во время операции «Вихрь-антитеррор». В Волгоградской области проверили около шести тысяч объектов, сообщает Радио Свобода.

В регионе продолжается траур по погибшим в результате взрывов. На улицах Волгограда отменены гуляния, некоторые телеканалы отказались от рекламы, жителей просят не устраивать фейерверки.

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Сегодня похоронили полицейского Дмитрия Маковкина , который пытался остановить смертника, взорвавшего бомбу на железнодорожном вокзале 29 декабря. Ему посмертно дали орден мужества.

В больницах остаются 62 пострадавших. По словам медиков, состояние здоровья пяти из них - крайне тяжелое. В больницах Волгограда и Волжска остаются 44 человека. Еще 18 пострадавших находятся на лечении в московских клиниках.

По данным следствия , оба теракта - 29 декабря на вокзале и 30 декабря - в троллейбусе , осуществили смертники.