В рамках антитеррористической операции в Волгограде задержаны более 700 человек
Российские власти сообщает о задержании более 700 человек в связи с двумя терактами в Волгограде, в результате которых погибли 34 человека
По данным Министерства внутренних дел России, задержание провели во время операции «Вихрь-антитеррор». В Волгоградской области проверили около шести тысяч объектов, сообщает Радио Свобода.
В регионе продолжается траур по погибшим в результате взрывов. На улицах Волгограда отменены гуляния, некоторые телеканалы отказались от рекламы, жителей просят не устраивать фейерверки.
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Сегодня похоронили полицейского Дмитрия Маковкина , который пытался остановить смертника, взорвавшего бомбу на железнодорожном вокзале 29 декабря. Ему посмертно дали орден мужества.
В больницах остаются 62 пострадавших. По словам медиков, состояние здоровья пяти из них - крайне тяжелое. В больницах Волгограда и Волжска остаются 44 человека. Еще 18 пострадавших находятся на лечении в московских клиниках.
По данным следствия , оба теракта - 29 декабря на вокзале и 30 декабря - в троллейбусе , осуществили смертники.