Греция среди приоритетов президентства в ЕС не упомянула "Восточное партнерство" и Украину

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, о приоритете греческого председательства в ЕС Самарас говорил перед журналистами вместе с Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу.

"Я убежден, что греческое президентство будет успешным. Оно будет президентством возможностей, а не президентством кризиса", - сказал греческий премьер.

"Среди наших приоритетов будет: создание новых рабочих мест в ЕС; углубление интеграции в ЕС – в частности, Монетарного союза; миграция - особенно нелегальная миграция и управление пограничным контролем; морская политика ЕС и в частности энергетический потенциал морского дна", - добавил Самарас.

Президент Еврокомиссии Баррозу также сказал, что во время греческого президентства будет обращено внимание на Балканы и политику ЕС на море. "Греция в этом понимает лучше, чем большинство стран-членов Европейского Союза", - сказал Баррозу.

Ранее представители ЕС и Украины говорили, что Соглашение об ассоциации Украины и ЕС, не подписанное Президентом Виктором Януковичем на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе на минувшей неделе, может быть подписано на саммите Украина-ЕС в конце зимы - начале весны следующего года в период председательства в ЕС Греции.