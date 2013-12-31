Scorpions поздравили украинцев с Новым годом и поддержали Евромайдан (видео)

"Мы посещали Украину. За последние два года мы давали концерты в Одессе, Донецке, Днепропетровске и, конечно, в Киеве. Сегодня мы хотим пожелать всего наилучшего вам, мирной демонстрации на Майдане. И я надеюсь, что украинцы мирным путем найдут путь к единению и к лучшему будущему вашей страны", - сказал Майне.

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Он также поздравил всех украинцев с Новым Годом.

"Новый год за окном. Желаем вам счастливого Нового года и всего наилучшего в 2014-м. Мы любим вас", - отметил вокалист "Scorpions".