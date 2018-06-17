Нелепые события в украинской политике образца-2013: суд отбирает депутатские мандаты, а за разгон Майдана отвечают «стрелочники»

После обновления парламентского состава в 2012 году, Верховная Рада нынешнего созыва стала «радовать» украинцев различного рода заварушками, едва ли, не каждую пленарную неделю. Депутаты от оппозиции начали год с затяжного блокирования пленарных заседаний, требуя от провластных парламентариев персонального голосования. Последние, в свою очередь, нашли способ принимать решения, организовав в середине года выездное заседание Верховной Рады. Время от времени в сессионном зале возникали стычки, причинами которых могло стать все, что угодно: выступление с парламентской трибуны на русском языке, несогласие с постановлениями о праздновании памятных дат или рассмотрение вопросов об установке памятников. В общем, ни дня без скандала.

Фальсификаторам и совместителям – не место в Раде

Главным же событием такого рода в 2013 году в Верховной Раде можно назвать лишение ряда парламентариев депутатских мандатов решением Высшего административного суда Украины (ВАСУ). Так, по иску народного депутата 6-го созыва Юрия Кармазина к Центральной избирательной комиссии, заявившего о фальсификациях выборов, статуса народного депутата лишились мажоритарщики Павел Балога, Александр Домбровский. Судьи постановили: признать отсутствие полномочий депутата, признать отсутствие статуса народного депутата, признать необходимость проведения повторных выборов на двух округах и отменить соответствующее постановление ЦИК о регистрации их депутатами.

Впрочем, Центризбирком не выполнил решение ВАСУ в части проведения довыборов на этих округах. В оппозиции считают, что это связано с отсутствием правовых механизмов для воплощения решения суда в жизнь. «Непонятно кто и как должен выполнять это решение», - заявил народный депутат от УДАРа Валерий Карпунцов.

В то же время, в Центризбиркоме отметили, что назначить выборы могут только на основании соответствующего закона, поэтому одного лишь решения суда о необходимости проведения перевыборов на округах, недостаточно. При этом, в ЦИК не исключили, что ситуация с лишением народных депутатов через суд может повториться... И как в воду глядели.

Вслед за Домбровским и Балогой депутатской «корочки» лишились народный депутат от Партии регионов Андрей Веревский и представитель «Батькивщины» Сергей Власенко. Впрочем, по этим двум парламентариям ВАСУ принял решение по представлению спикера Верховной Рады Владимира Рыбака. Мол, Веревский и Власенко являются совместителями.

Собственно, суд удовлетворил иск главы парламента и полномочия еще двух народных депутатов были прекращены досрочно. Это вызвало волну возмущения в рядах оппозиции. В частности, коллеги Власенко по фракции заявили, что против защитника Тимошенко возбуждено уголовное дело. Поэтому, как только с него снимут депутатскую неприкосновенность, он окажется там же, где и его подзащитная. Сам же Власенко сообщил, что защищает Тимошенко на общественных началах, так как, дабы не быть совместителем, подал заявление в Совет адвокатов Украины с просьбой отменить его адвокатское свидетельство. По его словам, буква закона гласит, что право на занятие адвокатской деятельностью прекращается со дня подачи заявления.

Как бы там ни было, «разборки» в этом деле продолжаются по сей день. Впрочем, несмотря на наличие нескольких уголовных производств в отношении него, Сергей Власенко пока находится на свободе. Печерский районный суд начнет рассматривать дело Власенко относительно применения ним физической силы против бывшей жены Натальи Окунской в 2008 и 2011 годах 3 января 2014 года.

В то же время, Андрей Веревский — нечастый гость в Верховной Раде, зато один из самых богатых украинцев, сдал свой мандат почти без боя. Во всяком случае, если скандал в рядах Партии регионов и присутствовал, его подробности не выносились «из избы». Создав прецедент Веревского, власть сумела убить несколько зайцев. Во-первых, удалось продемонстрировать Европе, что не только оппозиционные депутаты теряют свой статус через суд. Во-вторых, чистка собственных рядов была проведена в воспитательных целях, дабы и партийцы, и лояльные мажоритарщики знали: обкатка по лишению мандатов проведена и за нарушение дисциплины можно легко покинуть ряды парламентариев.

Страх и ненависть в парламенте

Собственно, последний пункт и был воплощен уже в сентябре в отношении одесского депутата-регионала Игоря Маркова. Почти через год после окончания парламентских выборов 2012 года, «вдруг» выяснилось (не без участия вышеупомянутого Юрия Кармазина), что Марков сфальсифицировал результаты народного волеизъявления на своем округе.

В этой истории много интересных фактов. К примеру, в МВД подсчитали, что 6038 бюллетеней были незаконно засчитаны как отданные за самовыдвиженца Маркова. При этом отрыв Маркова от ближайшего соперника Алексея Гончаренко, выдвигавшегося от Партии регионов, составил 5160 голосов. 10 сентября Высший админсуд оставил без рассмотрения иск о лишении Маркова мандата, поданный заместителем председателя Одесского областного совета Алексеем Гончаренко (член ПР), в связи с истечением сроков давности. А уже 12 сентября лишил Маркова депутатского мандата по иску Кармазина.

Сам Марков связывает решение ВАСУ о лишении его депутатских полномочий со своим неприятием евроинтеграции. «Я не голосовал и не буду голосовать за законы, разрушающие экономику страны. Я не голосовал и не буду голосовать за европейскую интеграцию», — заявлил он.

Как известно, до полного разворота от ЕС в ноябре, регионалы полностью поддерживали необходимость подписания Соглашения об Ассоциации в Вильнюсе.

Как бы там ни было, уже через месяц после решения ВАСУ, Игорь Марков был арестован. Причиной стало уголовное дело, возбужденное против него за драку шестилетней давности. Но, если в 2007 году, «оранжевая власть» не довела дело до суда, то в 2013-м, бывшие соратники по партии не препятствовали попаданию Маркова в СИЗО.

Представители оппозиционных парламентских сил в конце октября все же зарегистрировали законопроект, усложняющий процедуру лишения депутатских полномочий с помощью суда. Документ, впрочем, не был вынесен на голосование. А, на сегодняшний день, список потенциальных кандидатов на вылет из Верховной Рады, насчитывает не один десяток человек. И кто знает, сколько уголовных производств можно открыть на каждого из них, учитывая, что реанимировать можно любое дело, даже десятилетней давности.

Мертвые свидетели в деле Щербаня

Одним из ярчайших примеров такой «реанимации» можно назвать дело Евгения Щербаня. Сын убитого народного депутата — Руслан Щербань — заявил, что считает экс-премьера Юлию Тимошенко, отбывающую наказание в Качановской женской колонии Харьковской области за газовое дело, причастной к убийству его отца. Руслан Щербань призвал прокуратуру провести расследование, и завертелось: многочисленные допросы, домыслы, опровержения, отказы Тимошенко являться в суд, драка народных депутатов от оппозиции с сотрудниками спецподразделения «Грифон» — стали одной из скандальных тем 2013 года во внутренней политике.

Примечательно, что главными ньюзмейкерами этих событий стали не представители оппозиции, прокуроры, судьи или сама Тимошенко, а свидетели, которых регулярно вызывали на допросы в суд. К примеру, как один очевидцев событий семнадцатилетней давности (в 1994-1996 годах занимал должность губернатора Донецкой области и, согласно версии следствия, был одним из участников конфликта вокруг поставок газа компанией ЕЭСУ), допрашивался Владимир Щербань. Он заявил, что заказчиком убийства Евгения Щербаня была Юлия Тимошенко, а исполнителем — Павел Лазаренко.

Впрочем, 76% украинцев (согласно опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии), в такую версию не поверили. А народный депутат Геннадий Москаль «нарыл» компромат и на самого Владимира Щербаня. Мол, последний 11 лет назад обвинялся в нарушениях законов и Конституции.

Меж тем, самым ярким свидетелем этого дела, настоящей находкой для следствия, пожалуй, можно назвать Сергея Зайцева, который в 1991-1995 годах был партнером по бизнесу Петра Кириченко. Последний, в свою очередь, был помощником экс-премьера Павла Лазаренко. Сергей Зайцев во время допросов постоянно путался в показаниях, но высказал столько новых фактов, что их хватило бы еще на десяток уголовных дел.

Примечательно, что до 2012 года Зайцев не давал свидетельских показаний по делу Щербаня. А в основу нынешних показаний легли два разговора, которые он вел с Кириченко в США в 1998-м и 1999-м годах, ужиная дома и в ресторане. Более того, во время допросов в суде в 2013 году, даже ссылаясь в своих показаниях на беседы с третьими лицами (некоторые из которых уже умерли), Зайцев запутался в трех главных моментах дела: мотивах преступления, сумме оплаты исполнителю и как Тимошенко (заказчица) познакомилась с организатором убийства Александром Мильченко.

Зато вспомнил много интимных подробностей из жизни Юлии Владимировны. В частности, заявил, что мотивом убийства Щербаня была интимная связь Тимошенко и Лазаренко. Мол, беглый экс-премьер принял решение убить Евгения Щербаня из-за угрозы жизни любимой женщины (Тимошенко).

Показания Зайцева относительно цены убийства и оплаты киллерам защита Тимошенко и вовсе попыталась использовать в ее пользу. В свободных показаниях он упомянул, что Кириченко сообщил ему, что «развел на трешку» Лазаренко и Тимошенко. Позже рассказал историю о миллионе, «который пропили и прокололи». А отвечая на вопрос одного из адвокатов Тимошенко — Сергея Власенко, и вовсе изменил показания, заявив, что деньги исполнителю перечислил Кириченко. «Из показаний свидетеля следует, что именно Кириченко – организатор убийства», – сделал вывод Власенко.

Резонансные судебные заседания с допросом таких свидетелей стали главной темой, обсуждаемых даже на политических ток-шоу. Главные юристы страны часами готовы были спорить о нормах нового Уголовно-процессуального кодекса относительно использования в деле показаний со слов третьих лиц. Особенно, учитывая, что эти лица давно мертвы. «Показания со слов третьих лиц не могут быть самостоятельным доказательством... Только при условии, что есть другие доказательства, показания со слов третьих лиц могут исследоваться судом», - пояснил, в результате, советник президента Андрей Портнов.

В марте, после допроса ряда свидетелей обвинения, прокуратура пообещала направить дело об убийстве Евгения Щербаня в суд до лета. Но не срослось. В мае досудебное расследование было приостановлено из-за из-за отсутствия ответов на запросы следствия от компетентных органов Чехии и США. Скорее всего, речь шла о необходимости допросить Александра Тимошенко и Павла Лазаренко. В июле в ГПУ заявили, что 90% работы уже сделано, а в сентябре — что расследование не возобновлено, так как нет ответов на международно-правовые поручения. Тем временем, замгенпрокурора Ренат Кузьмин колесил по Европе с рассказами о неопровержимости доказательств против Тимошенко по делу Щербаня. В оппозиции причиной этого «гастрольного тура» называли тот факт, что решение вопроса Тимошенко являлось одним из факторов для подписания Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Кузьмина отправили «в ссылку»

Впрочем, несколько позже этот вопрос был снят с повестки дня (еще позже — Соглашение не было подписано), а сам Ренат Кузьмин отправился в отставку с должности замгенпрокурора и «в ссылку» - Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Слухи о возможном увольнении Рената Кузьмина с должности зама Виктора Пшонки ходили с конца сентября. Поэтому в начале октября указ о назначении экс-замгенпрокурора на должность заместителя секретаря СНБО не стал неожиданностью ни для него самого, ни для экспертов. Но, в любом случае, этот шаг президента не остался незамеченным: формирование аппарата СНБО уже не один год происходит за счет тех представителей власти, кто, по разным причинам, оказался не у дел. Тем не менее, СНБО — то ведомство, которое непосредственно курируется главой государства. И нынешний его состав – некий кадровый «отстойник» для тех, кто еще нужен президенту.

В случае с Кузьминым интересны и причины его отставки и возможные перспективы в новой должности. По мнению экс-министра МВД Юрия Луценко, Рената Кузьмина сняли с должности под давлением Европы. «Это логический шаг Януковича, который вынужден считаться с требованием Европы положить конец политическим репрессиям и избирательному правосудию», - заявил он.

В пользу такого мнения свидетельствуют ряд заявлений Кузьмина, которые, в некотором смысле, портили имидж не только Украины и ГПУ, но и главы государства лично. Чего только стоит реакция МИД Чехии на заявление экс-замгенпрокурора, что эта страна способствовала дискредитации Виктора Януковича! «Ни для кого не секрет, что, например, в Чехии, которая предоставила политическое убежище некоторым нашим гражданам, проводились мероприятия по дискредитации украинской власти и лично Президента Украины», - сказал Кузьмин в одном из интервью и намекнул, что, под видом политического убежища, этим людям предоставили площадку для фальсификации материалов следствия.

После этого в Министерстве иностранных дел Чехии заявили, что удивлены подобными сентенциями.

Также экс-замгенпрокурора заявлял о провокациях против президента Украины со стороны Представительства ЕС в Украине, позволял себе открытые обращения в Госдеп США (мол, власти США препятствуют допросу Павла Лазаренко в деле Щербаня) и лично к президенту США Бараку Обаме... Но, главным образом, на его отставку все же могло повлиять дело Тимошенко, кустарные методы работы Кузьмина при расследовании которого убеждали Европу в системных нарушениях прав человека в Украине и наличии политических репрессий относительно лидеров оппозиции.

С другой стороны, слухи о том, что в комплекте замов Андрея Клюева в СНБО, Кузьмин будет заниматься подготовкой реформы милиции, свидетельствуют об усилении силового лобби президента Украины. К тому же, многие эксперты еще до отставки Кузьмина, озвучивали его намерения возглавить Национальное бюро расследований или Службу безопасности Украины. Нельзя исключать, что, после реформирования ряда силовых структур, Ренат Кузьмин будет реабилитирован и все же возглавит какое-то из них. Кроме того, одной из платформ для реабилитации могут стать выборы 2015 года. Учитывая, что секретарь СНБО Андрей Клюев отвечает в президентской гонке за избирательный штаб Партии регионов.

Рука Клюева в отставке Попова

К слову, если говорить о ярких отставках (в которых, по касательной, снова всплывает Андрей Петрович), не лишним будет упомянуть и уход с должности главы КГГА Александра Попова. «Голову» руководителя горадминистрации оппозиционные депутаты стали требовать еще в начале года. Мол, если Попов хочет стать мэром, назначайте выборы и пусть пробует. Летом к этим пожеланиям добавилась и необходимость провести выборы в Киевсовет.

В любом случае, киевскую власть целый год преследовали скандалы: то глава КГГА в марте, в разгар транспортного коллапса из-за нерасчищенных дорог, отправляется в Вену, то разрешает стройки на Андреевском спуске и в Гостинном дворе, то не контролирует закупку каких-то исключительных каштанов, на поверку, оказавшихся самыми обычными, только впятеро дороже. Точку во всем этом поставил Евромайдан. Точнее, разгон мирных митингующих в ночь с 29 на 30 ноября сотрудниками спецподразделения «Беркут».

Виновными были назначены глава КГГА Александр Попов, заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович и начальник столичной милиции Валерий Коряк. Все трое попали под следствие ГПУ и были допрошены в начале декабря.

Согласно документам, которые опубликовали некоторые СМИ, утверждая, что это – протоколы допросов по делу о разгоне Евромайана, Попов сообщил следствию, что 29 ноября утром ему перезвонил секретарь СНБО Андрей Клюев и потребовал установить елку. Также Клюев сообщил Попову, что все последующие указания ему даст заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович. Далее, в конце рабочего дня, Сивкович якобы прибыл в кабинет к Попову для оперативного реагирования на ситуацию и пробыл там почти до 4 часов утра. Кроме того, исходя из опубликованной информации, Сивкович отдал команду, что пора готовить технику к завозу. После этого Попов и Сивкович по отдельности выехали из здания КГГА и прибыли в кабинет к начальнику киевской милиции Коряку.

Во время допроса Попов сообщил, что за действиями коммунальщиков и «Беркута» на Майдане они следили через монитор видеонаблюдения. По словам главы КГГА, камеры находились далеко от места событий, и они не могли зафиксировать акты насилия, которые там происходили. Также Александр Попов заверил следователей, что узнал о происшествии на Майдане только когда вернулся домой и ему стали звонить по поводу кровавого разгона мирного митинга.

Примечательно, что начальник столичной милиции Валерий Коряк, согласно этим же документам, сообщил следствию, что выполнял команды Сивковича по поручению министра МВД Виталия Захарченко. А сам Сивкович во время допроса ни разу не назвал фамилию Клюева...

Как бы там ни было, в оппозиции (и на самом Майдане), эти отставки не считают серьезным наказанием для чиновников и силовиков: «Власть расплачивается марионетками». Впрочем, вовсе не факт, что Александр Попов понесет какое-то реальное наказание. Хотя бы потому, что он – человек лояльный к действующей власти. А таких людей не забывают. К примеру, бывший первый заместитель главы КГГА Александр Мазурчак в апреле 2013 года лишился должности, поскольку был назначен ответственным за эпический транспортный коллапс, случившийся в конце марта из-за неожиданного снегопада (когда сам Попов прохлаждался в Вене). Но, уже 26 декабря 2013 года президент назначил его главой Печерской районной государственной администрации. Не Бог весть что, конечно, но и не самый бедный район столицы.

Тем временем, заменять Попова в Киеве начал Анатолий Голубченко, который на правах и.о. главы КГГА проводит аппаратные совещания с замами, руководителями районов, директорами департаментов и коммунальных предприятий столицы по обеспечению жизнедеятельности города.

Татьяна Урбанская