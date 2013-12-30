Участники Майдана планируют установить мировой рекорд по массовому исполнению гимна

Об этом сообщила на пресс-конференции в агентстве УНИАН певица Руслана Лыжичко.

Она попросила всех людей, которые придут в новогоднюю ночь на Майдан, взять с собой фонарики или же включить свет в телефонах во время исполнения гимна.

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По ее словам, благодаря этому легче будет посчитать людей, собравшихся на Майдане. «Очень многие люди захотят встретить этот год именно на Майдане. И очень логично возникла идея – фактически подтвердить то, что уже состоялось, но сделать это все по правилам, по инструкции, по всем необходимым канонам и стандартам - установить и зафиксировать мировой рекорд исполнения Государственного Гимна. Мы попробуем это сделать в 23.50», - сказала Руслана.

Руслана отметила, что заявка на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса подана, и уже получен положительный ответ.

Певица сообщила, что «на Майдане и вокруг могут собраться 138 тысяч человек». По ее словам, также могут приобщиться и люди на прилегающих к Майдану улицах.

В свою очередь, председатель редакционного совета Национального проекта “Книга рекордов Украины” Олег Иваненко отметил, что на сегодняшний день рекорд одновременного исполнения гимна принадлежит Индии, где в мае 2013 года вместе запели 121 630 человек. «У нас есть все шансы превзойти данное достижение», - сказал он.

Иваненко сообщил, что «разработана методика регистрации подобного рекорда».

«Весь Майдан Незалежности, вся площадь разбита на 50 квадратов. Есть методики подсчета. Если на каждый квадратный метр у нас будет плотность людей – 2 человека, то такой рекорд будет установлен», - добавил он. При этом эксперт отметил, что будет отминусована площадь, на которой установлены палатки, баррикады и растут деревья.

Иваненко отметил, что очень важно, чтобы были видео и фотоматериалы, при помощи которых будет определено количество людей. По его словам, потом все люди должны были бы обращаться в Книгу рекордов Гиннеса о фиксации подобного рекорда, потому что Книга «фиксирует не все рекорды, и иногда достучаться к ним достаточно тяжело».

Иваненко отметил, что «экспертной комиссии нужно будет неделю-полторы для точного подсчета реального количества людей, которые исполняли национальный гимн».

Лыжичко сообщила, что в новогоднюю ночь «со мной на сцене одновременно будет очень большое количество украинских звезд и известных людей, и мы все хором и со сцены, и вместе с людьми будем исполнять гимн страны». «Все группы, которые на протяжении месяца выступали на Майдане, они все будут стоять на сцене», - добавила певица.