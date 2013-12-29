Журналисты узнали имя пятого подозреваемого по делу Черновол

По информации "Украинской правды", в Печерском суде, который до этого избрал меру пресечения остальным четырем подозреваемым, в субботу было только одно заседание и касалось оно Залюбовского.

Кроме того, МВД в субботу сообщало об избрании меры пресечения пятому подозреваемому около 14 часов в субботу. Судебное заседание было назначено на 12:25.

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По информации " Украинской правды", Роман Залюбовский живет в Днепродзержинске и родился и 1979 году, как об этом сообщало МВД.

По версии МВД, именно пятый подозреваемый приехал в Киев, чтобы купить Porsche Cayenne, на котором и нападали на Татьяну.

Другой подозреваемый Сергей Котенко, который и рассказал об обстоятельствах преследования и нападения на Татьяну, в своих показаниях назвал два имени: Роман и Андрей.

Как известно, в пятницу вечером стало известно, что был задержан пятый подозреваемый. Имя и фамилия не сообщались.