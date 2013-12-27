Второго подозреваемого по делу Чорновол арестовали до 23 февраля - СМИ

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Общественное телевидение.

По данным СМИ, перед этим Котенко, который является подозреваемым по делу об избиении Чорновол, заявил, что непричастен к нападению на нее. По его словам, он не общался со своим братом Сергеем Котенко около 1,5 лет. "У меня в телефоне нет контакта брата, нет звонков, потому что я не общаюсь и не контактирую с ним полтора года, мы разошлись во взглядах", - сказал он.

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Котенко отметил, что в ночь нападения он был дома. "Я общался с мамой по телефону, говорил ей, что я дома. Я был на Оболони в своей квартире. Я общался с людьми через Интернет", - сказал Котенко. То, что он был дома, подтвердила его мать в суде.

Его адвокат сообщил, что он "несудимый в понимании статьи 89", что означает, что судимость погашена.

По словам матери Котенко, братьев "развела невестка", то есть жена Котенка-старшего.

У следователя и обвинения не было вопросов к подозреваемому.

Сторона защиты Котенко заявила о намерении обжаловать судебное решение в апелляционном порядке.

Источник: http://www.pravda.com.ua/news/2013/12/27/7008734/

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 декабря, Печерский райсуд избрал подозреваемому в причастности к избиению Чорновол Александру Храмцову меру пресечения в виде удержания под стражей на 2 месяца.