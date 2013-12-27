Второго подозреваемого по делу Чорновол арестовали до 23 февраля - СМИ
Печерский районный суд Киева избрал второму подозреваемому по делу об избиении журналистки Татьяны Чорновол Александру Котенко меру пресечения в виде ареста и содержания в СИЗО до 23 февраля.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Общественное телевидение.
По данным СМИ, перед этим Котенко, который является подозреваемым по делу об избиении Чорновол, заявил, что непричастен к нападению на нее. По его словам, он не общался со своим братом Сергеем Котенко около 1,5 лет. "У меня в телефоне нет контакта брата, нет звонков, потому что я не общаюсь и не контактирую с ним полтора года, мы разошлись во взглядах", - сказал он.
Читайте также: Суд арестовал на 2 месяца Храмцова, подозреваемого в избиении Чорновол
Котенко отметил, что в ночь нападения он был дома. "Я общался с мамой по телефону, говорил ей, что я дома. Я был на Оболони в своей квартире. Я общался с людьми через Интернет", - сказал Котенко. То, что он был дома, подтвердила его мать в суде.
Его адвокат сообщил, что он "несудимый в понимании статьи 89", что означает, что судимость погашена.
По словам матери Котенко, братьев "развела невестка", то есть жена Котенка-старшего.
У следователя и обвинения не было вопросов к подозреваемому.
Сторона защиты Котенко заявила о намерении обжаловать судебное решение в апелляционном порядке.
Источник: http://www.pravda.com.ua/news/2013/12/27/7008734/
Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 декабря, Печерский райсуд избрал подозреваемому в причастности к избиению Чорновол Александру Храмцову меру пресечения в виде удержания под стражей на 2 месяца.