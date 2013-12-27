Азаров обещает регионам выплатить зарплаты, пенсии и соцвыплаты до 30 декабря

Об этом он написал на своей странице в Facebook в ходе общения с пользователями.

«В конце этой недели нам удалось сконцентрировать и направить в регионы большие суммы по выплате заработных плат, пенсий, стипендий, социальных выплат. Ставится задача - к 30-му числу закрыть все проблемы, существующие в этом направлении», - отметил премьер.

Азаров призвал сообщать правительству о фактах невыполнения этих обязательств.

«То есть мы должны знать о том, где будут случаться отдельные факты невыплат. Чтобы мы могли до 30 числа их поправить. Мы также должны сконцентрировать большой объем денег для того, чтобы с 1 января, с первых дней нового года выплачивать пенсии, в то время как практически большая часть страны будут на новогодних каникулах. Так что я надеюсь, что наши пенсионеры также не будут иметь проблем в новом году», - отметил глава правительства.