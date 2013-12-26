52% россиян доверяют информации федеральных СМИ о событиях в Украине (опрос)

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Левада-Центром, результатами которого располагает УНИАН.

Так, отвечая на вопрос степени доверия информации о событиях в Украине, которые дают российские федеральные и центральные телеканалы и радиостанции, 9% респондентов сказали: «полностью доверяю», 52% - «скорее доверяю». При этом не доверяют 25% опрошенных (22% - скорее не доверяют, 3% - совершенно не доверяют). Затруднялись ответить 15%

Большинство россиян (57%) не следят за событиями последних четырех недель в Украине, вызванными отказом руководства Украины от подписания соглашения с Евросоюзом, и попытками разгона протестующих. 25% наоборот внимательно отслеживают эти сообщения. 18% затруднились с ответом.

41% опрошенных считают, что прежде всего выводит протестующих на Майдан влияние Запада, стремящегося втянуть Украину в орбиту своих политических интересов, 27% уверены, что люди вышли на улицы из националистических настроений, 13% указали, что это стремление сделать Украину такой же цивилизованной страной, как и другие страны Европы, 12% - стремление освободить Украину от экономического и политического диктата России, стать независимыми, 9% - возмущение коррумпированной властью, 9% - чувство гражданского достоинства, не приемлющего произвол власти. Затруднились с ответом 16%.

Отвечая на вопрос, какие чувства вызывают действия протестующих на Майдане, 2% указали – восхищение, 6% - одобрение, 19% - удивление, недоумение, 13% - раздражение, 13% - возмущение, 41% - никаких чувств. 6% затруднились ответить.

В то же время, 34% респондентов считают, что украинское руководство и оппозиция придут к компромиссу, Евросоюз и правительство возобновят переговоры о евроинтеграции Украины. 29% считают, что митинги будут разогнаны силовыми средствами, а нынешние украинские власти будут продолжать свою политику. 11% думают, что Президент и правительство Украины уйдут в отставку и будут объявлены досрочные выборы. 27% затруднились с ответом.

Опрос проводился 20-24 декабря по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов РФ. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.

Как известно, российские федеральные телеканалы, в первую очередь телеканал "Россия" в итоговом выпуске новостей с Дмитрием Киселевым освещали события в Украине тенденционзно и необъективно.