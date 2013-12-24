Одесский облсовет отказался протестовать против принудительной отправки студентов в Киев

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседание сессии данный вопрос был снят с повестки дня.

Как заявил председатель областного совета Николай Тиндюк, от депутатской фракции «Батькивщина» поступило предложение включить в повестку дня вопрос относительно обращения областного совета к ректорам высших учебных заведений «касательно недопущения оправки студентов и преподавателей на массовые мероприятия политического характера по принуждению или преференциям».

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«В соответствии с тем, что вопрос имеет политические аспекты, он рассматривался в соответствии с требованием регламента на заседании согласительного совета. Согласительный совет этот проект решения не поддержал. Информирую вас для того, чтобы вы приняли решение — вносить ли вопрос в повестку», - заявил Тиндюк.

Большинство депутатов не поддержало голосование.

Как заявил руководитель депутатской фракции, 1-й заместитель председателя областной организации партии «Батькивщина» Сергей Веселов: «Нарушена ст.19 Закона Украины «О депутатах местных советов», в которой четко прописаны правила и возможность депутатов выносить на рассмотрение сессии проекты решений. Нигде ни в законе, ни в регламенте не прописано, что согласительный совет имеет право снимать с рассмотрения сессии вопросы, вынесенные депутатами».

По его словам, фракция привела использования админресурса, «как людей заставляют ехать туда, угрожая отчислением из института, не сдачей сессии и так далее».

«Обращается внимание на то, что Партия регионов в Одесской области насчитывает более 100 тыс своих членов-активистов, которые могут ехать в Киев отстаивать свои интересы по политическим или каким-то другим соображениям. Но вместо этого используется админресурс, и мы видим, что даже формировались поезда «Одесса - Святошино», на которых отправляли студентов в Киев», - сказал Веселов.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря со станции «Одесса-Главная» были отправлены в Киев 3 дополнительных состава со студентами и преподавателями для участия в провластных митингах.