В России детей отгородили решетками от Деда Мороза (фото)

Об этом «Русской службе новостей» сообщила Любовь Якимова, которая работает пресс-секретарем Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга. Таким образом она отреагировала на появившиеся в интернете снимки с самарской встречи, сообщает Lenta.ru.

Читайте также: Каждый 10-й молодой британец уверен, что Дед Мороз упоминается в Евангелии

Якимова пояснила, что в ходе аналогичной встречи Мороза с самарскими детьми несколько лет назад на главной площади города чуть не произошла давка, и сотрудникам правоохранительных органов пришлось защищать сказочного персонажа от нахлынувшей на него толпы. Пресс-секретарь подчеркнула, что установка заграждений была необходима для безопасности детей, но признала, что самарские власти сделали эти заграждения слишком высокими.

Встреча Деда Мороза с детьми в Самаре получила резонанс из-за фотографий, распространившихся в интернете. Снимки, в частности, опубликовал 24 декабря в своем Живом журнале пользователь dimka-jd, а блогер Рустем Адагамов разместил на них ссылку в своем твиттере. На фотографиях видно, что дети и сопровождавшие их взрослые были отгорожены от Деда Мороза металлическими решетками выше человеческого роста.

Фото : dimka-jd.livejournal.com