В сессионный зал ВР пришел Дед Мороз

10:38, 23 декабря 2011
Политика
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Переоделся кто-то из парламентариев?

В сессионный зал Верховной Рады приходил Дед Мороз .

Как передает корреспондент УНИАН, в руках он держал мешок. В зале Дед Мороз пробыл меньше минуты. Народные депутаты встретили его улыбками. А в это время с трибуны ВР докладывал министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

Как известно, в сессионный зал имеют право заходить только народные депутаты, поэтому можно предположить, что в Деда Мороза переоделся кто-то из парламентариев.

 

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