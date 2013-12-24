Создание Евразийского союза не является попыткой реставрации СССР - Назарбаев

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств (высший орган Таможенного союза) в Москве.

«Сегодня, без преувеличения, делается история наших государств, и создание Евразийского экономического союза – это в подлинном смысле инновационный проект, который не является попыткой реставрации рухнувшего СССР. Возврата в прошлое нет и не будет – это наша единая и однозначная позиция. Мы идем не назад, а вперед. Туда, куда ведут мир интеграционные объединения», - сказал Назарбаев.

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Президент Казахстана отметил, что интеграционный процесс осуществляется на добровольной основе и реализуется во благо народов трех стран, не преследуя политических целей.

«Еще раз отмечу, что политический суверенитет в нашем интеграционном объединении незыблем, и это аксиома. Более того, экономическая интеграция позволяет укрепить национальную государственность, сделать ее более устойчивой через развитие экономики. Суверенитет каждой из стран союза будет только укрепляться и развиваться в полной мере, в том числе в международном плане», - заявил он.

Назарбаев подчеркнул, что в основе интеграционных объединений лежат такие основополагающие принципы, как экономический прагматизм, уважение, добровольность, равенство при принятии всех решений и открытость.

«Мы создаем Евразийской экономический союз не для того, чтобы отгородиться от всех, а, наоборот, максимально сотрудничать с другими партнерами. В заключение хочу подчеркнуть, что Казахстан, Беларусь и Россия ведут работу по созданию союза в духе стратегического партнерства и дружбы. Убежден, что экономическая интеграция существенно усилит экономические возможности всех стран», - сказал Президент Казахстана.

При этом Назарбаев напомнил, что именно Казахстан является инициатором идеи интеграции на евразийском пространстве.

«Сегодня нам подробно доложили о ходе разработки учредительной и отраслевой частей Договора. Хотел бы отметить положительный сдвиг в этой большой работе. Каждая из сторон прилагает максимум усилий, чтобы к маю 2014 года мы могли подписать итоговый вариант Договора о Евразийском экономическом союзе. Важно, чтобы при таком режиме работы мы не забывали о качественной составляющей основного документа нашего будущего Союза. Евразийскую экономическую комиссию следует реформировать для ее соответствия новому уровню интеграции и обеспечения баланса интересов всех участников, - подчеркнул Президент Казахстана.