Назарбаев выступил против наделения Евразийского совета наднациональными полномочиями

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств сегодня в Москве.

"Мы с вами говорили, не хотелось бы повторять, но политизация создаваемого союза недопустима. Мы видим, что происходит вокруг. Давайте создадим экономический союз, все придет в свое время. Мы строим экономический союз, поэтому задача Комиссии (Евразийской экономической комиссии - УНИАН) не включать в договор положения, выходящие за пределы экономической интеграции", - сказал Назарбаев.

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Он подчеркнул, что такие направления, как охрана границ, миграционная политика, система обороны и безопасности, а также вопросы здравоохранения, образования, науки, культуры, правовой помощи по гражданским, уголовным, административным делам, не относятся к экономической интеграции и не могут быть перенесены в формат Экономического союза.

"Я хочу напомнить вам, все перечисленные мной вопросы уже решены в формате наших многосторонних соглашений, соглашений по ОДКБ, СНГ и в двустороннем формате, не надо их сюда загонять сейчас. Поднимается вопрос об унификации ответственности по уголовным, административным нарушениям, однако эти сферы являются сугубо национальными и предметами внутренней политики государств, и должны быть исключены из квалификационного договора", - подчеркнул он.

При этом Назарбаев уверен, что такие предложения, как наделение Высшего евразийского совета на уровне глав государств и правительств наднациональными полномочиями, обязательными для всех государств, неприемлемы.

"Комиссия у нас и есть наднациональный орган, наделенный полномочиями. Мы это сделали и пошли, чтобы продвинуться к интеграции. Ее полномочия четко регулируются подписанными договорами и соглашениями, относятся исключительно к экономической сфере. Мы с вами как главы государств назначаем членов Комиссии, наши решения носят стратегически организующий характер. Поручаем что-то сделать, одобряем действия Комиссии, подписываем договоры, а Комиссия их выполняет, так как это поручение высшего органа. Надо сохранить такую структуру", - сказал он.