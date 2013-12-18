Нардеп: Путин дал задаток за вступление Украины в ТС

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина", пишет Gazeta.ua

"Я так понимаю, что эта сумма - это только задаток перед Украиной, поэтому в дальнейшем, и это в планах Путина, полностью завершить интеграцию Украины в Таможенный союз", - отметил Емец.

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По его словам, Путин, "как представитель имперской России", никогда не уступит собственным интересам.

"Если он предлагает Украине какие-то уступки, значит, он видит здесь для себя какую-то выгоду", - объяснил нардеп.

В то же время, политик подчеркнул, что главный вопрос в данной ситуации звучит следующим образом: что предложил Янукович от Украины за скидку на газ и за 15 млрд дол. российского кредита?

"Скорее всего, Украина будет рассчитываться своим имуществом: землей, государственными предприятиями, газотранспортной системой", - предположил Емец.

Напомним, 17 декабря после встречи Путина и Януковича стоимость российского газа была снижена до 268,5 долл. за 1 тыс. куб. м. Раньше эта цена была около 400 долл.

Кроме того, было договорено, что Россия разместит 15 млрд долл. из Фонда национального благосостояния в суверенные еврооблигации Украины в 2013 и 2014 годах.