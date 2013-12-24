BBC: Экс-лидера Пакистана Мушаррафа судят за госизмену

Бывший военный правитель Пакистана Первез Мушарраф во вторник предстанет перед судом по обвинению в государственной измене, сообщает BBC Украина.

Его дело рассмотрит специальный суд в Исламабаде.

Накануне было отклонено его ходатайство о рассмотрении дела в военном суде.

Обвинения касаются 2007 года, когда господин Мушарраф приостановил действие конституции и ввел в стране чрезвычайное положение.

Сам генерал, освобожденный под залог по ряду других дел, заявляет, что все обвинения против него - политически мотивированные.

70-летнего политика также обвиняют в убийстве и ограничении полномочий судов.

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В истории Пакистана было несколько военных переворотов, но Мушарраф стал первым генералом, которому из-за этого инкриминировали государственную измену.

Первез Мушарраф захватил власть в 1999 году и удерживал ее вплоть до 2008 года, когда демократически избранное правительство заставило его уйти в отставку.

Вскоре после этого генерал покинул страну и несколько лет жил в Дубае и Лондоне. В марте 2013 года он вернулся в Пакистан, чтобы возглавить свою партию на парламентских выборах, но к выборам его не допустили и завели ряд уголовных дел.

В понедельник защита Мушаррафа заявила отвод судьям и прокурору, а также указала, что дело неподсудно высокому суду Исламабада, поскольку в 2007 году генерал был главнокомандующим армии и его действия подлежат рассмотрению только военным судом. Все эти ходатайства были отклонены.

На прошлой неделе Мушарраф дал интервью частному телеканалу ARY, в котором попытался оправдать свои действия.

"Все, что я сделал, было ради процветания и благополучия Пакистана и его народа. Я отвечу по всем делам. Я не стану скрываться", - сказал он.