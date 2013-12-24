Бондаренко: оппозиционеры наговорили со сцены Майдана на 10 лет тюрьмы

Об этом она заявила в эфире "Свободы слова" на ICTV, пишет Украинская правда.

"Даже заявления, по нашему Уголовному кодексу, которые преступают закон, могут тянуть лет на 10. Если даже учесть, что наговорили оппозиционеры на всех майданах сразу, я вам скажу, лет на 10 (тюрьмы) наговорили", - сказала Бондаренко.

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"Статья 109 – призывы к насильственному свержению власти – до 5 лет (тюрьмы). Статья 279 – блокирование транспортных коммуникаций; 293 – групповое нарушение общественного порядка; 294 – массовые беспорядки; 295 – призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку; и 341 – захват государственных зданий", - перечислила она.

"Это все, подчеркиваю, это все статьи Уголовного кодекса, даже не Административного. За это существует наказание в нормальной демократической стране", - заявила Бондаренко.

"Не путайте мирные собрания с мирными захватами зданий, мирными драками, мирным вандализмом… Это все было, это все есть, и по каждому факту открыто дело правоохранительными органами", - добавила "регионалка".