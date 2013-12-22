В оппозиции призвали не использовать закон об амнистии участников акций для оправдания милиционеров

Об этом заявил один из авторов принятого Радой закона нардеп Павел Петренко.

Он подчеркнул, что «все уголовные производства и производства по совершению административных правонарушений, открытые по поводу указанных акций протеста, подлежат закрытию», но при этом закон касается «исключительно участников акций протеста», но никак не правоохранителей, участвовавших в избиении мирных демонстрантов.

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«Главное: этот законопроект не касается правоохранителей, он не касается «Беркута», - сказал Петренко.

По его словам, действующее законодательство определяет исчерпывающий перечень прав и полномочий, которые предоставляются работникам милиции во время выполнения своих служебных полномочий.

«В этом перечне нет ни одного упоминания о том, что милиционер может быть участником массовых мероприятий! То есть априори во время выполнения своих полномочий в служебное время милиционер не может быть участником акции протеста - он остается в стороне от этих процессов. Его главная и единственная задача - охрана порядка. Точка!» - заявил депутат.

Петренко призвал Президента Украины Виктора Януковича подписать закон об амнистии в кратчайшие сроки, а оппонентов из Партии регионов – не пытаться использовать постановление Верховной Рады «как повод для индульгенции преступников в погонах», потому что «в данной ситуации «Беркут» можно назвать разве что участником преступления».