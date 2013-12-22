В оппозиции призвали не использовать закон об амнистии участников акций для оправдания милиционеров
Закон об амнистии участников массовых акций последнего месяца касается только демонстрантов, но не правоохранителей
Об этом заявил один из авторов принятого Радой закона нардеп Павел Петренко.
Он подчеркнул, что «все уголовные производства и производства по совершению административных правонарушений, открытые по поводу указанных акций протеста, подлежат закрытию», но при этом закон касается «исключительно участников акций протеста», но никак не правоохранителей, участвовавших в избиении мирных демонстрантов.
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«Главное: этот законопроект не касается правоохранителей, он не касается «Беркута», - сказал Петренко.
По его словам, действующее законодательство определяет исчерпывающий перечень прав и полномочий, которые предоставляются работникам милиции во время выполнения своих служебных полномочий.
«В этом перечне нет ни одного упоминания о том, что милиционер может быть участником массовых мероприятий! То есть априори во время выполнения своих полномочий в служебное время милиционер не может быть участником акции протеста - он остается в стороне от этих процессов. Его главная и единственная задача - охрана порядка. Точка!» - заявил депутат.
Петренко призвал Президента Украины Виктора Януковича подписать закон об амнистии в кратчайшие сроки, а оппонентов из Партии регионов – не пытаться использовать постановление Верховной Рады «как повод для индульгенции преступников в погонах», потому что «в данной ситуации «Беркут» можно назвать разве что участником преступления».