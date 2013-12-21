В оппозиции заявляют, что кредит РФ Украина отдаст оборонными предприятиями

Правительство Украины не сможет погасить российский кредит деньгами, потому будет отдавать долг предприятиями оборонной отрасли, считает народный депутат от ВО “Свобода” Андрей Ильенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифиге в Штабе национального сопротивления.

“По нашей информации, за последние несколько недель более сотни оборонных предприятий Украины посетили представители РФ, которые проводили аудит, оценку, интересны ли они (предприятия - УНИАН) им. Очевидно, что интересны, потому они пытаются, дав этот кредит, потом забрать у нас наши активы, поскольку Украина в сегодняшней ситуации экономического колаппса не сможет отдать деньгами этот кредит и будет отдавать этими активами”, - сказал Ильенко.

Также он отметил, что Россию интересуют ракетная промышленность Украины. “Мы знаем, что Россию очень интересует, в частности наша ракетная промышленность, и сегодня это основная ставка Кремля”, - сказал Ильенко.

Как отметил Ильенко, вполне вероятно, что база российского Черноморского флота в Крыму превратится в «объект военной опасности», если она будет перевооружаться.

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В свою очередь народный депутат от партии “УДАР” Валентин Наливайченко сообщил, что сегодня нельзя говорить о перевооружении Черноморского флота РФ в Севастополе, так как “сегодня никто до сих пор точно не знает, какое сейчас там вооружение есть".

Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время двусторонней встречи с Виктором Януковичем в Москве в рамках заседания межгоскомиссии Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разместит в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из ФНД объемом 15 млрд долларов.

Он отметил, что две страны могут теснее сотрудничать на международной арене, в частности, по вопросам региональной безопасности. «Россия и Украина могли бы теснее взаимодействовать и на международной арене, расширять координацию позиций по глобальным проблемам, в первую очередь, по региональной безопасности, ключевым фактором которой является Черноморский флот Российской Федерации, которая базируется в Севастополе», - сказал Путин.

Кроме того, он подчеркнул, что оборонные мощности экономики Украины могут быть использованы для потребностей Вооруженных сил России.

Также была достигнута договоренность, что Россия снизит цену на газ для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали дополнение, которое дает возможность «Газпрому» продавать Украине газ по цене 268,5 долларов за тысячу кубометров», - сказал Путин. При этом он отметил, что это временное решение.