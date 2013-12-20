Заседание ВР открыто, в сессионный зал пришли члены правительства
10:14, 20 декабря 2013Политика
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Утреннее заседание Верховной Рады открыто. В сессионный зал пришли министры, но нет Азарова и Арбузова.
В парламент пришли министры. / Фото : gazetavv.com
Как передает корреспондент УНИАН, правда, пока нет ни премьер-министра Украины Николая Азарова, ни первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова.
По состоянию на 10.03 заседание ВР не началось.
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