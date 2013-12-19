Коммунисты отозвали свои подписи под проектом увольнения Азарова

Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко, пишет Украинская правда.

"Подтверждая нашу позицию по анализу событий в стране и оценку КПУ работы кабмина, мы считаем необходимым согласиться с требованиями многих граждан отложить рассмотрение ВР резолюции недоверия правительства", - заметил Симоненко.

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"КПУ единогласно приняла решение отозвать подписи и требовать от секретариата исключить их из этого документа", - добавил он.

Как известно, оппозиция насобирала под этим проектом КПУ почти все необходимые подписи, не хватало лишь три.