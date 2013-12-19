Путин заявил, что стоимость ГТС Украины приближается к минимальному значению

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на итоговой пресс-конференции в Москве, онлайн-трансляцию которой можно посмотреть сейчас на сайте УНИАН.

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"Мы еще много лет назад при Президенте Кучме предлагали совместное использование ГТС Украины, причем мы не собирались покупать, не собирались ее забирать в собственность, она оставалась собственностью Украинского государства, предлагали создать консорциум из российских, европейских и украинских предприятий взять ее в управление", - напомнил Путин. По его словам, все сказали "да", но в результате все завалилось.

"Это привело к тому, что мы построили "Северный поток" и приступили к "Южному потоку" - стоимость ГТС Украины уже приближается к минимальному значению", - сказал он.