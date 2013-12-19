Сегодня Президент Польши и новый глава МИД Германии обсудят ситуацию в Украине

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Коморовского.

Согласно сообщению на официальном веб-сайте польского президента, импульсом для визита в Польшу немецкого министра стало интервью Коморовского изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным пресс-службы МИД Польши, Штайнмаер также проведет переговоры с главой ведомства Радославом Сикорским, который сегодня также будет встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщал УНИАН, назначенный главой немецкого МИД в начале этой недели Штайнмаер выразил возмущение давлением, которое оказывала Россия на Украину, направленным на недопущение подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.