Россия сделает все, чтобы украинский ВПК не развивался - экс-руководитель “Укрспецэкспорта”

16:24, 18 декабря 2013
Политика
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил экс-руководитель “Укрспецэкспорта” Сергей Бондарчук на брифинге в Штабе национального сопротивления.

Танк ”Оплот”

По его словам, “Российская Федерация сделает все для того, чтобы украинский военно-промышленный комплекс не имел развития. Проекты, которые обсуждались по сотрудничеству в военно-промышленном комплексе, не имеют перспектив, потому что мы - конкуренты. Российская Федерация не может допустить, чтобы высокотехнологичная отрасль Украины имела развитие, и сделает все, чтобы заблокировать сотрудничество Украины с западными оборонно-промышленными комплексами, хотя за пять лет мы имели позитивные примеры в таком сотрудничестве”.

Также Бондарчук отметил, что, “согласно российскому законодательству любое сотрудничество за рубежом Российской Федерации невозможно, потому что есть необходимость сертификации предприятий, которые будут проводить модернизацию или ремонт техники в интересах Российской Федерации. Многие украинские предприятия уже столкнулись с проблемами именно этой сертификации”.

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Как добавил Бондарчук, “при условии сертификации одна из главных проблем заключается в том, что Федеральная служба безопасности России должна дать согласие на сертификацию этих предприятий. Это говорит о том, что это или невозможно, потому что нужно изменять законодательство РФ, или спустя некоторое время мы будем иметь эмиссаров ФСБ, которые будут сидеть на наших предприятиях”.

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