Янукович выступает за создание условий для прозрачной работы украинской ГТС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Если говорить о перспективе, конечно, мы должны думать, как нам выстроить совместную работу, которая бы создавала мотивации для двух сторон. Я имею в виду создание условий прозрачности работы украинской газотранспортной системы, не только в газовой, но и в нефтегазовой сфере организовать сотрудничество. У нас большие перспективы, и мы имеем совместные проекты, которые можем реализовывать», - подчеркнул Янукович.

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При этом он отметил, что вопрос ценообразования на российский газ является «продуктом нашей совместной работы».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 декабря, во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров.

Украина более 5 лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в двух- (Украина – РФ) и трехстороннем (Украина – РФ – ЕС) форматах.

Россия в переговорах по созданию консорциума предлагала для реализации неприемлемый для Украины белорусский сценарий. В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.