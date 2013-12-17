Российские СМИ запутались в намерениях Газпрома по украинской ГТС

Глава Газпрома Алексей Миллер отвечал на вопрос журналистов о том, может ли создание подобного консорциума повлиять на снижение цены на газ для Киева.

"Вопрос трехстороннего консорциума уже давно является предметом переговоров между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины", - цитирует Миллера РИА Новости.

В то же время российское агенство ИТАР-ТАСС сообщает, что Миллер в разговоре с журналистами заявил, что не планирует обсуждать с украинскими коллегами тему создания трехстороннего газового консорциума.

"Вопрос трехстороннего консорциума уже давно не является предметом переговоров между "Газпромом" и "Нафтогаз Украины", - цитирует Миллера ИТАР-ТАСС.

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В середине октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на фоне подготовки Украиной к вступлению в ассоциацию с ЕС заявил, что вопрос участия России в модернизации украинской газотранспортной системы Киеву, по-видимому, больше не интересен.

Во вторник глава "Газпрома" должен принять участие в переговорах с украинскими партнерами, которые прибывают в Москву в рамках визита президента Украины Виктора Януковича для участия в межгосударственных консультациях.