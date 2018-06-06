Перевыборы на Николаевщине: «карусели» и честное голосование «регионального» электората

В октябре 2012 года основная борьба на 132-м округе, объединяющем Арбузинский, Братский, Врадиевский, Кривоозерский, Первомайский районы и город Первомайск, развернулась между представителем Партии регионов, на то время – заместителем губернатора Николаевской области Виталием Травянко и оппозиционером Аркадием Корнацким. Пять других участников предвыборной гонки прошлого года остались «за бортом».

На перевыборах 15 декабря количество кандидатов на округе № 132 составило уже 11 человек. Однако это – едва ли не наименьшее количество потенциальных кандидатов на получение депутатского мандата среди всех проблемных округов, где в октябре прошлого года Центризбирком не смог определить победителя. За место в парламенте, по-прежнему, сражался Аркадий Корнацкий, против которого Партия регионов выставила «тяжелую артиллерию» - шефа Виталия Травянко, главу Николаевской облгосадминистрации Николая Круглова, который, впрочем, шел на выборы «самовыдвиженцем».

Штабы кандидатов: «победа будет за нами»

Согласно данным экзит-пола, проведенного социологической группой «Рейтинг», Аркадий Корнацкий опережал Николая Круглова на 5,6%. Но, после опубликования данных опроса, оба избирательных штаба поспешили заявить о победе именно своего выдвиженца. На официальной странице Николая Круглова в социальной сети «Вконтакте», со ссылкой на результаты параллельного подсчета голосов, штаб поздравил его с преимуществом в голосах: «Разница с Аркадием Корнацким составила 2,15%, соответственно. 46,53% (у Круглова) на 44,38% (у Корнацкого)».

С «уверенной победой» губернатора сразу же поздравил глава Николаевского областного совета Игорь Дятлов: «Результаты выборов на 132-м округе подтвердили доверие людей к власти и поддержку курса президента Украины».

Не остались в долгу и сторонники Корнацкого. На официальной странице в соцсети «Фейсбук» «Округ Аркадия Корнацкого» было сказано, что в понедельник утром штаб завершил параллельный подсчет голосов, согласно которому Аркадий Корнацкий стал победителем с преимуществом в 2,1%. «Несмотря на массовые фальсификации со стороны Круглова, Аркадий Корнацкий, как и в 2012 году, одержал победу», – говорилось в сообщении. – «Поздравляем его и искренне благодарим людей, которые отдали свои голоса».

Незадолго до объявления окончательных результатов выборов, Аркадий Корнацкий заявил о том, что Круглов сфальсифицировал свыше 5 тысяч голосов, а также о том, что на округе были замечены до 50 автобусов с «карусельщиками». «Губернатор Николаевской области Николай Круглов, совместно со всеми органами власти, провел неслыханные по масштабности фальсификации в 132-м избирательном округе 15 декабря. И в этой ситуации однозначно одно – это прямая репетиция президентских выборов 2015 года», - заявил кандидат от оппозиции.

Своеобразным «третейским судьей» в этом споре выступила Центральная избирательная комиссия, признавшая победу за Николаем Кругловым.

Между тем, сам ход голосования предоставил множество фактов для размышлений.

За день до начала выборов, возле здания окружной избирательной комиссии в Первомайске собрались около двухсот человек, которые представлялись членами общественной организации «За прозрачные выборы». А на вопросы журналистов отвечали, что их цель - «защитить результаты голосования». «Группа поддержки» - непонятно лишь, кого и чего – разошлась только утром 16 декабря, когда уже велся подсчет голосов.

Об автобусах с подозрительными пассажирами заявляли и наблюдатели от ОПОРЫ, и члены Комитета избирателей Украины. Кроме того, народные депутаты от оппозиции остановили на подъезде к Первомайску 10 автобусов и удерживали их до окончания голосования. Об этом эпизоде, как о наиболее вопиющем нарушении, рассказал пресс-секретарь ВО «Батькивщина» на Николаевщине Ярослав Индиков. «Идут колонны. Останавливаем их: «Кто вы? Куда направляетесь?»... В ответ – один автобус едет на экскурсию в Умань, другой – на экскурсию в Лавру. Причем, это вечером, часов в пять... Пассажиры все пьяные, успели передраться между собой (в автобусы были загружены ящики с водкой). Но самое возмутительное то, что колонну сопровождали практически все руководители из города и области, а также депутаты. К примеру, бывший начальник «Николаевоблэнерго», регионал Юрий Антощенко, а также глава Жовтневой РГА Алена Ракова. Очередную партию автобусов сопровождали народные депутаты Гержов, Ильюк, Жук и Наконечный», - рассказал он.

Кроме того, наблюдатели от Гражданской сети ОПОРА сообщали об избирателях, фотографировавших бюллетени в кабинках для голосования, о препятствовании работе журналиста на одном из участков, а также об удивившем их результате голосования в оппозиционном Врадиевском районе: там за Круглова проголосовало раз в 10 больше жителей, чем за Корнацкого.

Причина поражения оппозиции: Круглов работал с электоратом, а Корнацкий – нет

Однако после подсчета голосов, ОПОРА признала выборы «состоявшимися и легитимными». «Это была абсолютно честная борьба, - сказала координатор ОПОРЫ в Николаевской области Елена Кабашная. – Впервые я рада, что мы создали институт честных выборов. Наша область – традиционно «региональная», очень много людей поддерживают Партию регионов, не смотря ни на что. Здесь «региональный» электорат, с которым партийцы, действительно, работают. Нас же не удивляет, что в Америке часть голосует за демократов, часть – за республиканцев. Есть мнение устоявшихся групп. Это сформировавшиеся политические симпатии, и к этому надо относиться терпимо. Круглов работал с электоратом, а Корнацкого мы не видели».

По ее словам, никаких заявлений ни в ЦИК, ни в правоохранительные органы наблюдатели подавать не будут. «Выборы состоялись, они абсолютно легитимны, никаких претензий ни к одной, ни к другой стороне у нас нет», - сказала она в разговоре с корреспондентом УНИАН.

Впрочем, тут же отметила, что в реестр досудебных расследований все же занесен один факт, который касается инцидента на избирательном участке № 480568, расположенном в селе Мигия Первомайского района. В частности, на участке, председатель избирательной комиссии запретил наблюдателю ОПОРЫ фиксировать на камеру выдачу бюллетеней без предъявления документов, удостоверяющих личность, буквально, «напал» на наблюдателя и пробовал отобрать видеокамеру. Наблюдатель не замедлил обратиться с заявлением в милицию.

Что касается десятков автобусов с «карусельщиками», наблюдатели не расценивают это, как нарушение: «У нас не будет никаких заявлений. Дело в том, что это люди – неопознанные, неизвестно какой политической силы, свои партбилеты они нам не предъявляли».

Впрочем, в штабе проигравшего кандидата Аркадия Корнацкого намерены оспаривать результаты выборов. Доверенное лицо Корнацкого, адвокат Сергей Рохманов, сообщил, что сейчас группа юристов собирает все материалы и доказательства фальсификаций. Среди наиболее вопиющих нарушений он назвал бюллетени без номеров, принуждение голосовать за Круглова, нарушения при голосованиях на дому. А самым грубым и серьезным нарушением он назвал все те же «карусели», которые организовывались, к слову, не только на 132-м округе. Старая, испытанная и безотказно действующая «черная» предвыборная технология.