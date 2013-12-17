В Украине почти две тысячи километров дорог непригодны для использования (видео)

Эти дороги до конца года уже не починят - водителям можно надеяться разве что на снег, который присыпет ямы и смягчит выбоины, сообщает ТСН.

Так, асфальта практически нет на автодороге Херсон-Снигиревка - ею не стоит ездить со скоростью более 40 км/час. Похожая ситуация и на трассе Кировоград-Новомиргород.

"Вот так у нас в государстве бывает. Два миллиона выделили. Сто тысяч в дорогу, а остальные - по карманам чиновников", - считают люди.

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Впрочем, некоторые дороги по сравнению с весной этого года действительно стали лучше. В частности, дорога Бровары - Борисполь и путь в сторону Чернигова, а также Одесская трасса. Однако при относительной ровности основных магистралей, достаточно съехать с них на километр-два в сторону, и автомобилисты попадают на дороги, которые нередко объезжают по обочине, там ровнее.

"Мы имеем на сегодня 1700 километров дорог, которые потеряли несущую способность. Они однозначно не размещены так, чтобы можно было заявить, что это от пункта А в пункт Б. Это локальные места", - считает заместитель главы "Укравтодора" Александр Харченко. Служащий в очередной раз заявил: на все пути не хватило бюджета.

Впрочем, к зиме Укравтодор подготовился, приобретя 77 тысяч предупредительных знаков, среди которых и знак "осторожно, выбоины".