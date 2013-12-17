Евромайдан не может стоять всю зиму, украинцы должны договориться - дипломат ЕС

Директор Департамента «Восточного партнерства», России и Центральной Азии внешнеполитической службы ЕС Гуннар Виганд считает, что Евромайдан не может стоять всю зиму и украинская власть и оппозиция должны договориться относительно поиска путей выхода из политического кризиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Виганд сказал на конференции “Восточного партнерства”. При этом он добавил, что ЕС может лишь помогать в этом процессе, а не вести вперед.

«Мы очень активно работаем с Украиной. Но мы не можем ожидать, что сотни тысяч демонстрантов будут собираться каждые выходные, а десятки тысяч — находиться ежедневно на Майдане всю зиму. Украинцы должны найти решение, парламент должен решать, должен решать “круглый” стол. Мы не можем решать за самих украинцев. Сами украинцы должны найти пути урегулирования кризиса», - сказал Виганд.

“Роль ЕС мы не называем вмешательством во внутренние дела Украины, а лишь содействием. ЕС готов возобновить переговоры относительно имплементации Соглашения об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли”, - добавил он.

Дипломат также отметил, что ЕС и Россия не втянуты в какую-то холодную войну в отношении Украины.

“Мы убеждены, что мы не должны втягиваться в конфликт, который многие люди описывают как холодную войну. Такое мнение о ситуации опирается на манипуляции”, - сказал Виганд.