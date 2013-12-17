Этой ночью Евромайдан держал усиленную оборону
07:57, 17 декабря 2013Политика
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Народный депутат Андрей Парубий со сцены Евромайдана и позже в Facebook заявил, что у него была информация о возможном штурме Евромайдана в четыре утра из-за поездки в Москву Президента Украины Виктора Януковича.
Митингующие просят неравнодушных приносить дрова и теплые вещи / Фото: Andriy Kovalov
Несмотря на то, что информация не подтвердилась, на Евромайдане держали усиленную оборону из-за данных, что к Майдану Незалежности стягивают силовиков.
Позже Парубий отметил, что их отправили в казармы. Сейчас на Майдане остается несколько тысяч человек. Активисты спят в палатках, греются у бочек с огнем, танцуют и поют, сообщает ТСН.
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Неравнодушных людей призывают приносить дрова и теплые вещи. Напомним, что сегодня утром митингующие отправятся к административным зданиям в Киеве из-за отъезда Президента Украины Виктора Януковича в Москву.
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