Этой ночью Евромайдан держал усиленную оборону

Несмотря на то, что информация не подтвердилась, на Евромайдане держали усиленную оборону из-за данных, что к Майдану Незалежности стягивают силовиков.

Позже Парубий отметил, что их отправили в казармы. Сейчас на Майдане остается несколько тысяч человек. Активисты спят в палатках, греются у бочек с огнем, танцуют и поют, сообщает ТСН.

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Неравнодушных людей призывают приносить дрова и теплые вещи. Напомним, что сегодня утром митингующие отправятся к административным зданиям в Киеве из-за отъезда Президента Украины Виктора Януковича в Москву.